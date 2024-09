L'appello di Griezmann ai giovani: "Se vedete una vittima di bullismo, intervenite. Sorridete"

AFP via Getty Images

, un "piccolo diavolo" in campo, un grande cuore fuori. L'attaccante dell'Atletico Madrid e della Nazionale francese, padre di tre figli, si è rivolto con una storia sul suo profilo Instagram a tutti i giovani che in questi giorni inizieranno un nuovo anno scolastico:“Un appello speciale a voi, giovani che avete appena iniziato il nuovo anno scolastico. Se vedete qualcuno che ha problemi a stringere amicizie o qualcuno che viene bullizzato perché ha pochi amici, o perché è timido, o non è bello, o non indossa vestiti alla moda, vi prego, intervenite. Cerca di salutare o almeno di sorridere a questa persona quando la incroci nei corridoi della scuola. Non sappiamo cosa possa attraversare questa persona fuori dal contesto scolastico. La tua gentilezza potrebbe fare una significativa differenza nella vita di una persona!”.

Un appello che è stato apprezzato da tutti; nel frattempo, Griezmann e i Colchoneros hanno cominciato la stagione in Liga con due vittorie e due pareggi, terzi in classifica a pari punti con i cugini del Real e con il Villarreal a quota 8, già 4 punti di distacco dalla capolista Barcellona a punteggio pieno.