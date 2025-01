L’Arsenal irrompe sul mercato degli attaccanti: quanti big in lista, Milan e Juventus tremano

Getty Images

C’è un mercato caldissimo in questa sessione invernale – quello degli– e c’è unoche si aggira per l’Europa: è. Dopo anni di attesa e di acquisti di mezze punte, i londinesi infatti sembrano voler voltare pagina eSe un cospicuo esborso era atteso a, le vicissitudini che sta attraversando la squadra dipotrebbero spingere il club ad anticipare la spesa già a. Una dopo l’altra stanno cascando tutte le frecce in faretra dei Gunners che si sono riscoperti. Urge une i milioni che gli inglesi sono disposti a spendere possono rimescolare le carte e le strategie di tanti altri club.

Un nuovo tassello dunque pronto a scatenare untutto incentrato sugli. A farlo scattare è stato l’ennesimo infortunio che, sommati agli altri, sta falcidiando il reparto offensivo dell’Arsenal. Dopo, è finito ko ancheper uno stop che sembra essere grave. In precedenza si erano infortunati con tempistiche e rientri differenti anche– arrivato in prestito dal Chelsea – e, oltre a quel, gioiello futuribile e buttato nella mischia per le defezioni dei big. Ebbene, anche lui, si è infortunato. Gli unici sempre sani insomma sono rimastiche peròe che stanno trovando grosse difficoltà a trovare la porta, come testimoniano gli inaccettabili insulti che lo stesso tedesco e la sua compagna hanno ricevuto sui social nelle scorse ore. Strano a dirsi maspesso decisivi con gli inserimenti sui tanti corner tramutati in gol.. Nelle ultime tre – con Brighton, Newcastle e Manchester – sono state solo due le reti fatte a fronte di xG vicini alla dozzina. Nel computo totale della conversione in marcature delle big chance create, l’Arsenal è solo. Troppo poco. Dopo il ko in FA Cup, Arteta ha detto: “È incredibile non essere riusciti a vincere questa partita.Sono molto preoccupato per il ginocchio di Gabriel Jesus, questo è la mia sensazione. Purtroppo”. Un’ammissione che è destinata a smuovere il mercato.

Ci sono club che continuano ad acquistare uno dopo l’altro centravanti su centravanti (Manchester United su tutti) e poi ce ne sono altri che invece preferiscono posizionare i propri soldi in altre zone del campo. Un po’ come fatto daldegli ultimi anni,. Oltre a quelli già citati () – nessuno dei quali un vero attaccante d’area di rigore – non ci sono altri bomber nella rosa di Arteta,Negli ultimi anni sono arrivati tantissimi giocatori offensivi ma mai attaccanti di peso. L’Arsenal ha anche speso tanto – basti ricordare gli 80 milioni per il carneade– ma non lo ha mai fatto per attaccanti di fama mondiale. Gli ultimi esempi di questa razza in via di estinzione restano glie i, arrivati in maglia biancorossa tra il 2017 e il 2018 e poi mai del tutto sostituiti. Tra gennaio e giugno l’Arsenal porrà fine a questa siccità. Laper il prossimo 9 è pronta e piena di attaccanti fantastici, alcuni seguiti anche dalle italiane, altri che in Italia ci giocano. InsommaTanti, come detto, i loro obiettivi, messi in fila dalla Bbc e raggruppabili in tre macro categorie.

Tra quelli più raggiungibili c’è(Lille), autore di 17 reti in 28 gare quest’anno. Sull’attuale capocannoniere della Ligue 1 ci sono anche: il suo contratto scade tra 6 mesi ma il canadese non ha ancora del tutto escluso l’ipotesi di un rinnovo. Situazione più complicata quella di(in prestito al Galatasaray dal Napoli). A giugno tornerà in azzurro per ripartire e la Premier potrebbe essere nel suo destino. Infine, tra le opzioni concrete, due piste da anni battute dai Gunners:(Lipsia) e(Juventus). Lo sloveno continua a crescere in Bundesliga ed è pronto al grande salto – su di lui anche il Milan – mentre il serbo, che ha numeri realizzativi simili, vive una stagione difficile a livello ambientale e potrebbe partire fin da subito, visto un contratto che scade nel 2026.

(Aston Villa),(Sporting) e(Newcastle) sono questi i preferiti dell’Arsenal. Il primo però ha un contratto fino al 2030, scalpita sì per giocare di più ma il suo club non vuole farlo partire. Il secondo è il bomber per eccellenza in questo momento storico, ha una clausola dama nelle sue carte sembra esserci il ricongiungimento alcon Ruben Amorim. Il terzo infine è quello più in rampa di lancio. L’Arsenal è infatuato di Isak da anni, ne rivede un erede di quella maglia che è stata di, che un po’ lo ricorda, ma la cifra che chiede il Newcastle per lui è

Più a buon mercato sono invece quei giocatori in uscita dai loro attuali club o comunque avvicinabili con più facilità. Da, da, rappresentano seconde piste da tenere però in considerazione. Su alcuni di loro è forte la concorrenza delle già citate. I destini sul mercato di rossoneri e bianconeri, volente o nolente, si incroceranno spesso e volentieri con le scelte dell’Arsenal.