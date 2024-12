Getty Images

L'Atalanta ora ci crede: scende ancora la quota del primo scudetto della Dea

41 minuti fa



Ancora una vittoria, l’ottava consecutiva per l’Atalanta in Serie A, uno 0-2 all’inglese in casa della Roma, risultato che conferma le ambizioni di scudetto della Dea, sempre a -1 dal Napoli capolista. Poche le velleità di tricolore per i bookmaker all’inizio di campionato, con i nerazzurri offerti a 25 dopo la prima giornata, e scesi a 4,25 dopo il colpo dell’Olimpico, terzi in lavagna, ma sempre più vicini all’Inter in pole a 2,15 e al Napoli fissato a quota 3. Ora Gasperini e tutta Bergamo credono, dopo all’Europa League dello scorso maggio, al primo storico tricolore, in attesa di un altro big-match come quello in programma venerdì sera al Gewiss Stadium contro il Milan di Fonseca.