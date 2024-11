L'Atalanta può arrivare tra le prime 8 in Champions? Tutte le combinazioni e quanti punti servono per i playoff

Getty Images

Atalanta a valanga sul campo dello Young Boys e protagonista di sette successi di fila in campionato: le cose non potrebbero andare meglio per la Dea, che adesso si trova a fare i calcoli per capire se e quanto potrà dosare le energie nelle ultime tre partite di Champions League contro Real Madrid, Sturm Graz e Barcellona.Due pareggi per 0-0 contro Arsenal e Celtic, tre vittorie nette contro Shakhtar Donetsk (0-3), Stoccarda (0-2) e appunto Young Boys (1-6):che danno la certezza pressoché matematica di qualificarsi almeno per i playoff, per i quali l'ultimo posto valido è il 24esimo.

I nerazzurri possono conquistare un massimo di 9 punti nelle ultime 3 partite rimaste, andando nella più rosea delle ipotesi a 20. Secondo il portale statistico Football Meets Data,Per quanto riguarda invece la partecipazione almeno ai playoff, dovrebbe essere una pura formalità, praticamente già acquisita.

Punti necessari per qualificarsi tra le prime 8:

14 punti: 1%

15 punti: 16%

16 punti: 69%

17 punti: 97%

18 punti: 100%

Punti necessari per qualificarsi tra le prime 24

7 punti: 0.3%

8 punti: 11%

9 punti: 46%

10 punti: 87%

11 punti: 99.8%

12 punti: 100%

Andiamo a vedere quanti punti servono per qualificarsi secondo Football Meets Data, come riportato da Sky Sport.