L'Atalanta vuole davvero Daniel Maldini: il piano sulla scia di De Ketelaere

Non è passata inosservata ieri sera al Gewiss Stadium di Bergamo la presenza in tribuna d'onore, vicino all'amministratore delegato del MonzaPaparazzato e invocato da tutti, nerazzurri compresi. E chissà se qualcheche non è uno che si sbottona facilmente, l'ha detto chiaro e tondo: "Daniel Maldini è un ragazzo dall’enorme talento, figlio di una famiglia prestigiosissima.Siamo contenti di ciò che sta facendo perché è un ragazzo italiano, speriamo che non faccia bene nella prossima partita perché ci giochiamo contro, ma". L'aveva ribadito due volte cinque giorni fa. E Nesta, forse per non farlo desiderare troppo dall'avversaria già forte di suo, ha incautamente preferito non schierarlo. Una scelta che non si rivelerà azzeccatissima, ma che comunque non farà desistere l'Atalanta dal suo piano.

, a differenza del fantasista atalantino che sta guadagnando spazio ma che restadelle sue presenze in campo, Maldini ha deluso le aspettative: non è riuscito a inserirsi nel match, non ha fatto la differenza; è vero gioca pochi minuti, quegli stessi minuti gli bastano per farsi ammonire. Insomma, non un grande impatto, ma l'Atalanta è una che non si ferma alla prova singola come tante big masa modellare e trasformare in talento con tanto duro lavoro.

anche senza la vetrina del Gewiss Stadium. Perché Maldini è duttile come piace a Gasp, può ricoprire tanti ruoli, dal trequartista, alla seconda punta fino alla mezzala offensiva. Perché è giovane, ha appena compiuto 23 anni, e sfiora i 190 cm.ha fatto capire di avere bisogno di uomini: nelle ultime gare ha lanciato spesso il doppio rimorchio dietro l'unica punta Retegui/Scamacca. E Maldini può offrirgli velocità, controllo palla e visione di gioco a completare il pacchetto. Non sarebbe la prima volta chen un ambiente paziente, lontano da frenesie o sollecitazioni continue, da gennaio o da giugno Maldini potrebbe crescere all'ombra dei talenti del tridente pesante nerazzurro, allenandosi con loro sui campi di Zingonia.