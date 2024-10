Atalanta, le pagelle di CM: Gasperini supera la Juve con i cambi, Samardzic jolly

Getty Images

in vacanza fino al 42’, quando para senza trattenere il tiro di Bianco. Distensione salvezza su Pereiracerca la profondità, peccato il giallo su Bianco.puntuale e attento su Maric e Dany Motapuliti i suoi interventi, una garanzia.perde qualche duello con Kyriakopoulos, si innervosisce.non sa nemmeno lui come fa a sbagliare davanti alla porta, tiene aperta una gara da chiudere).un combattente, prende qualche botta ma si rialza sempre.la stanchezza un po' inizia a farsi sentire, perde qualche palla imboccando gli avversari.

: cerca di creare praterie dove non ci sono.incide anche quando parte dalla panchina, tanta voglia di segnare per dedicare la rete al primogenito in arrivo).innesca l'azione del gol, propositivo, in crescita).questa volta resta a secco ma partecipa all'azione e ci prova sempre, di testa e non solo.questa volta poco incisivo, non riesce a superare l'ostacolo D'Ambrosio.

l'acquisto in più dell'estate, il jolly che può spaccare le partite come stasera grazie al piede fatato già messo in mostra con il Verona. Sfiora anche il bis).si guadagna la terza piazza a quota 19, in solitaria, non cedendo al turnover ma rimanendo saldo sul suo undici titolare.