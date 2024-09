Latina-Foggia: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il monday night della quarta giornata del Girone C di Serie C si disputa al 'Francioni', dove ildi Pasquale Padalinoattende la visita deldi Massimo Brambilla.Satanelli a 4 punti in classifica, laziali a quota 2: nell'ultimo turno di campionato passi falsi per entrambe, sconfitte rispettivamente dalla Turris (2-0) e dal Monopoli (che ha travolto con un 4-1 i rossoneri allo 'Zaccheria).In questa pagina data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming di Latina-Foggia.Latina-Foggia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (in chiaro) e su Sky Sport (canale 253) e disponibile in streaming utilizzando NOW, RaiPlay e Sky Go.