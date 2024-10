Getty Images

Lautaro chiama, Vlahovic risponde: scavalcato Lukaku nelle quote

6 minuti fa

Informazioni al consumatore sull'offerta degli operatori Promozioni soggette a termini e condizioni.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Gioca responsabilmente.

I primi due gol stagionali di Lautaro Martinez nella sfida di sabato alle 15, la pronta risposta di Dusan Vlahovic nel tardo pomeriggio, alla seconda doppietta in campionato, buona per agganciare il primo posto in classifica capocannonieri. Per i bookmaker si accende la lotta per il titolo di capocannoniere, che ora vede favoriti i due bomber di Inter e Juventus in pole, offerti a 3,50 dagli esperti Snai, con le marcature di sabato che permettono di superare in quota Romelu Lukaku, ancora a secco e fissato a 4 dai betting analyst. Altro turno senza reti anche Mateo Retegui e Marcus Thuram, offerti ora a 7.50, raggiunti a quattro gol da Patrick Cutrone, ora visto re dei bomber a fine stagione a 25 volte la posta.