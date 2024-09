Lautaro Martinez è l'ultimo a dover chiedere scusa: c'è la "crisi" dell'Inter dietro le sue difficoltà

, intervistato da DAZN al termine di un derby che per l'Inter ed il suo capitano hanno rappresentato un ritorno a situazioni divenute inedite, sconosciute, negli ultimi due anni. Dopo una sequenza di sei sfide col Milan vinte consecutivamente, con dimostrazioni di superiorità schiaccianti, i nerazzurri sono tornati sulla terra e, nonché capocannoniere dell'ultima stagione coincisa con la conquista dello Scudetto e con un bottino personale di 27 centri.rispetto alla scorsa stagione. Non sto facendo quello che ho fatto l'anno scorso, ora devo stare zitto e lavorare il doppio per aiutare la squadra come ho sempre fatto da quando sono all'Inter”, ha dichiarato l'attaccante argentino. Che poi,– presente negli studi di DAZN – ha mostrato, anche a livello di gestualità ed espressioni del volto, una sincera sofferenza: “”.Anche perché, al di là delle parole, Lautaro Martinez è uno abituato a fare i fatti. In campo e fuori. Quest'estate,alla sua squadra, in considerazione dell'infortunio che aveva colpito nel precampionato uno dei nuovi come Mehdi Taremi e della complicata situazione vissuta da Joaquin Correa e Marko Arnautovic.: ancora nessun gol tra campionato e Champions League, la rete che manca ufficialmente dal 10 maggio scorso e una sensazione di frustrazione che cresce nel non riuscire a fare il proprio dovere al meglio. Ecol suo recente rinnovo di contratto. C'è questo, ma pure dell'altro – dicasi le difficoltà di manovra e la scarsa vena, sia fisica che tecnica, di altri elementi di spicco della rosa – nella crisi del gol che ha colpito Lautaro.