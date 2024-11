Lautaro Martinez non basta, Argentina messa ko dalla rovesciata di Sanabria. Vinicius jr sbaglia un rigore, assist Pulisic

Otro gol a la cuenta de Lautaro Martínez #EliminatoriasSudamericanas pic.twitter.com/AU1UjjXR35 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 15, 2024

La corsa per ilè avviata da tempo ine, nella notte italiana, sono andati in scena i primi match validi per l'undicesimo turno del girone di qualificazione.in carica, che cade per la terza volta in assoluto e per la seconda nelle ultime quattro uscite: agli uomini di ScaloniUn risultato fondamentale per l'Albirroja, che si rilancia prepotentemente nella corsa ad uno dei sosti che vale il biglietto per Stati Uniti/Canada/Messico e che arriva al termine di una gara che era stata particolarmente caricata a livello ambientale, col divieto per i sostenitori locali di entrare allo stadio di Asunciòn con maglie di Messi (anche quelle di Inter Miami). Da segnalare, tra gli “italiani”, gli ingressi nel finale del romanista Leandro Paredes e del laziale Castellanos.ma può essere agguantata dalla Colombia, distante tre lunghezze ed impegnata nella complicata trasferta in Uruguay. Se l'Albiceleste delude,Il blaugranaconferma il suo straordinario periodo di forma – già 12 reti e 10 assist col Barcellona – trovando su calcio di punizione (la Seleçao non segnava direttamente da fermo da ben 19 anni, l'ultimo a farlo era stato Roberto Carlos) eper omaggiare l'ex numero 10 verde-oro, ancora ai box per infortunio. Segovia firma il pari per il Venezuela, che deve poi ringraziare, confermandosi in una fase di appannamento e di scarsa tranquillità dopo il complicato avvio di stagione col Real Madrid e l'esito del Pallone d'oro. Nessun minuto in campo per lo juventino Danilo.Dal Sudamerica ci spostiamo più a nord, precisamente in, dov'è andato in scena il. A vincere di misura sono gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino, che, altro calciatore che ha disputato sin qui una stagione al di sopra della media a livello sia di statistiche che per continuità di rendimento: 7 reti e 5 assist in rossonero, a cui aggiungere una rete e due passaggi decisivi col team Usa. In campo dal primo minuto altri due protagonisti del campionato italiano, come l'altro giocatore del Milane lo juventino(rimpiazzato a gara in coso da Busio del Venezia), che alla ripresa della Serie A si ritroveranno l'uno di fronte all'altro nel big match di San Siro di sabato 23 novembre.