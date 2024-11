Pallone d'Oro, Rodri batte Vinicius per soli 41 punti: poi manda un messaggio al Real Madrid

AFP via Getty Images

Lo scorso 28 ottobrevinceva ilprecedendo l'attaccante del Real Madride mandando su tutte le furie il Real Madrid, che decise di disertare la premiazione. A distanza di alcuni giorni, è arrivata lacon i punteggi di tutti i giocatori presenti nella lista e si è scoperto che il centrocampista del Manchester City ha battuto il numero 7 dei blancos per(Rodri ha infatti ricevuto un totale di 1170 voti, contro i 1129 ottenuti dall'asso del Real).- Come riportato da Marca, dopo aver vinto il prestigioso premio, lo spagnolo ha concesso un'intervista alla rivista France Football, non nascondendo la sua perplessità per non aver visto: "Avrei preferito che tutti fossero presenti? Ovviamente.. La migliore squadra dell'anno (il Real Madrid, ndr) non ha partecipato alla cerimonia, anche se sono stati incoronati il ​​miglior allenatore e il capocannoniere a pari merito. Devo rispettare la decisione di tutti. Anche se non mi sarei comportato allo stesso modo"

1. Rodri (Spagna, Manchester City), 1.170 punti.2. Vinicius Jr. (Brasile, Real Madrid), 1.129 punti.3. Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid), 917 punti.4. Dani Carvajal (Spagna, Real Madrid), 550 punti.5. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City), 432 punti.6. Kylian Mbappé (Francia, Parigi-SG), 420 punti.7. Lautaro Martinez (Argentina, Inter), 402 punti.8. Lamine Yamal (Spagna, FC Barcelona), 383 punti.9. Toni Kroos (Germania, Real Madrid), 291 punti.10. Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco), 201 punti.11. Phil Foden (Inghilterra, Manchester City), 157 punti.

12. Florian Wirtz (Germania, Leverkusen), 101 punti.13. Dani Olmo (Spagna, RB Lipsia), 86 punti.14. Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta Bergamo), 82 punti.15. Nico Williams (Spagna, Athletic Bilbao), 73 punti.16. Granit Xhaka (Svizzera, Leverkusen), 60 punti.17. Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid), 58 punti.18. Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa), 28 punti.19. Martin Ödegaard (Norvegia, Arsenal), 16 punti.20. Hakan Çalhanoglu (Turchia, Inter), 15 punti.21. Bukayo Saka (Inghilterra, Arsenal), 14 punti.22. Antonio Rüdiger (Germania, Real Madrid), 13 punti.

23. Ruben Dias (Portogallo, Manchester City), 8 punti.24. William Saliba (Francia, Arsenal), 8 punti.25. Cole Palmer (Inghilterra, Manchester City, Chelsea), 7 punti.26. Declan Rice (Inghilterra, Arsenal), 5 punti.27. Vitinha (Portogallo, Parigi-SG), 5 punti.28. Alejandro Grimaldo (Spagna, Leverkusen), 2 punti.29. Artem Dovbik (Ucraina, SK-Dnipro, Girona), 0 pt.30. Mats Hummels (Germania, Dortmund), 0 pt.