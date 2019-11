Ezequiel Lavezzi si ritira a 34 anni dopo l'avventura in Cina con l'Hebei, i suoi tifosi lo salutano ​con uno splendido striscione: "Le leggende non muoiono mai, non saranno mai dimenticati". Oggi l'ultima partita giocata, persa 1-3 con il Guangzhou, con l'unica rete dell'Hebei segnata proprio dal Pocho. Queste le sue parole al termine della gara: "Sarà la mia ultima partita come calciatore professionista. Sono stato molto felice all'interno del campo, me ne vado sentendomi utile! Grazie a tutti per tanto affetto​".



NAPOLI E PSG - Una storia d'amore durata 5 anni quella tra Ezequiel Lavezzi ed il Napoli. Acquistato per 6 milioni dal San Lorenzo e salvato da quella passione perduta per il calcio, Lavezzi ha regalato tantissime gioie alla squadra ed ai tifosi azzurri con 156 presenze e 38 reti segnate. Il suo tango argentino è rimasto negli annali nel cuore dei napoletani, in particolare per il suo amore per la città. Dopo Napoli ha giocato per 4 anni al PSG, tre dei quali accanto al suo compagno di reparto Edinson Cavani.