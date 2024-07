Lazio, 20 anni di Lotito: come salvò il club, il ruolo di Berlusconi, gli acquisti, le cessioni e il bilancio finanziario

”.. Il club biancoceleste, come lo stesso patron ama ricordare, era ad un passo dal fallimento, considerando la grandissima difficoltà finanziaria legata agli ultimi anni dell’era Cragnotti: il tutto mentre era in atto la grande fuga dei big della squadra.(negli stessi giorni in cui il Napoli ripartì dalla Serie C).

dopo l’acquisto di 18.268.506 azioni (pari al 26,9% delle azioni del club biancoceleste) per 18,2 milioni di euro che gli permisero di acquisire la maggioranza della società. In seguito, Lotito raccontò: «La Lazio… mi avevano dato un mese di vita come presidente.Lo conoscevo da trentacinque anni, costruzioni. Stava salendo su un aereo, mi telefonò e disse: “, dammi una mano, chiama Marinella” (la storica segretaria, nda). Non una parola di più. Attaccò e parti. Non resisterà più di un mese, dicevano. Nei primi anni ero la macchietta, oggi tutti mi riconoscono le capacita. Sono un uomo di sfide, io».

, a partire dai tesserati e dai dipendenti (che ricevettero il 45% degli stipendi tra luglio e giugno 2005 in 36 rate dall’1 luglio 2005), per poi passare all’Agenzia delle Entrate.(in attesa dei dati al 30 giugno 2024): dal 2004/05 al bilancio semestrale al 31 dicembre 2023, infatti,. In totale infatti sono stati dodici i bilanci chiusi in utile, rispetto agli otto chiusi in perdita, con un patrimonio netto in sofferenza negli anni post-Covid ma che, complice la stagione 2023/24 tra partecipazione alla Champions League e cessioni, dovrebbe restare in positivo...