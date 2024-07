Lazio, 5 infortuni in un giorno: la situazione in infermeria

AFP via Getty Images

I carichi di lavoro si fanno sentire sulle gambe dei giocatori della. Baroni sta spremendo i biancocelesti in questi giorni di ritiro ad Auronzo e qualche acciacco al livello muscolare inizia a farsi sentire. Tutto nella norma in realtà, assicurano dal club, ma ieri tra la seduta mattutina e l'amichevole nel pomeriggio si sono contati ben. Inevitabile che sia scattate il campanello d'allarme in infermeria.si erano fermati già durante l'allenamento prima di pranzo. Per tutti e tre però si tratta solo di lievoi risentimenti, che verranno trattati con del lavoro in palestra in questi giorni. Nulla di preoccupante nemmeno per. Ieri il debutto del portoghese è durato mezz'ora prima che accusasse un risentimento al flessore. Ghiaccio e riposo per lui come peruscito col ghiaccio poco prima della fine del match per un indurimento alla coscia che, lui stesso ha dichiarato, gli stava procurando fastidio già da un paio di giorni.

A questi cinque si sommano poianche lui uscito anzitempo ieri dall'amichevole col Trapani, che ha accusato un problema al ginocchio eQuest'ultimo è quello che preoccupa di più, trattandosi di infortunio di natura traumatica. Lui sostiene che nel giro di un mese potrà risolvere il problema al piede. I medici in realtà sono un po' più cauti. Al momento però non c'è timore che il ragazzo possa saltare l'avvio della stagione. Appena potrà tornare a correre svolgerà un lavoro personalizzato per recuperare la condizione.