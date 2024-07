Lazio-Castrovilli, c'è l'accordo: tutti i dettagli

Getty Images

è l'occasione low cost di mercato, dopo due operazioni e una stagione da incubo il centrocampista classe '97 ha recuperato dal brutto infortunio, sta bene e chi è vicino al giocatore assicura che è carico per iniziare un nuovo progetto e mettersi alle spalle un periodo complicato., quando co la Fiorentina rilanciato in campo con un gol e un assist nell'ultimo mese di campionato. Oggi è svincolato, a fine giugno è scaduto il contratto con i viola e non c'erano margini per un rinnovo.

- Nelle ultime settimane diversi club hanno pensato di approfondire i discorsi tra i quali anche il Monza, la più convinta però era la Lazio che ha portato avanti una trattativa che oggi è arrivata alla fase finale. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti continui tra la dirigenza biancoceleste e l'agente del giocatore Alessandro Lucci, mancano solo gli ultimi aspetti burocratici da sistemare prima della firma su un contratto da tre anni con ingaggio da 2 milioni di euro di parte fissa più bonus.- Prima di approcciarsi con nuovi club Castrovilli ha voluto verificare personalmente le sue condizioni, in questo senso; il centrocampista è stato accompagnato dal suo procuratore per svolgere dei test fisici che sono risultati tutti positivi. Un retroscena che che conferma le buone condizioni del giocatore, pronto a iniziare una nuova avventura.