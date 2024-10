Lazio, a ruba la maglia di Castellanos: tifosi pazzi per il centravanti argentino

Getty Images

Un rigore sbagliato non cambia l'opinione dei laziali su. Daltronde, se è vero che non è da questi particolari che si giudica un giocatore, ma dal suo coraggio in campo, Taty in questo anno e qualche mese in biancoceleste ne ha dimostrato tanto, restitendo alle critiche e alla pressione di avere davanti un mostro sacro come Ciro Immobile. In questo avvio di stagione si sta prendendo la ribalta e l'errore dal dischetto contro l'Empoli non inficia più di tanto il giudizio complessivo sulle prestazioni fin qui mostrate. Al punto chenei negozi e on line.

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, i dati del merchandising ufficiale sulle magliette con numeri e nomi acquistate parlano chiaro:. Anche l'anno scorso la sua numero 19 aveva comunque avuto un buon riscontro, maL'anno scorso di reti ne aveva realizzate 6 in tutto l'anno. Al rientro dalla sosta ci sarà la sfida contro la Juventus, allo Stadium. Ad aprile scorso la sua doppietta contro i bianconeri nella semifinale di ritorno di Coppa Italia aveva illuso l'Olimpico di una possibile rimonta dopo il 2-0 dell'andata. Non bastò (finì 2-1), ma è più o meno da allora che è partita la risalita di Castellanos nei cuori laziali. E ora il giocatore vuole ripagarli.