Lazio, Lotito: "Ho costruito una squadra determinata"

Claudiosi gode la suaI biancocelesti hanno strappato applausi in questo avvio di stagione, smentendo gli scetticismi estivi per la rivoluzione della rosa portata avanti dalla società. La scelta di Marco Baroni - allenatore il cui curriculum prima dell'arrivo a Roma è ricco solo di salvezze ed esperienze in squadre di medio-bassa cassifica o di Serie B - per aprire il nuovo ciclo aveva generato molti dubbi tra tifosi e opinionisti riguardo le reali ambizioni della squadra. Prestazioni e vittorie hanno invece mostrato il reale valore del gruppo messo insieme grazie anche al lavoro del ds Fabiani. Il tecnico si sta giocando bene la sua prima grande occasione in un palcoscenico importate. E' anche grazie al suo lavora ora il presidente afferma con ancor più convinzione di aver "costruito una squadra determinata".

Il patron della Lazio è stato intercettato dai microfoni dell'agenzia ANSA e a chi gli chiedeva un pronostico sulla vittoria del campionato ha risposto così: "Chi vince lo scudetto? Non faccio mica il mago di Arcella". Il numero 1 del club capitolino non si sbottona nemmeno su quale possa essere l'obiettivo della squadra per quest'anno; ma ai più critici verso il suo operato risponde rilanciando uno dei suoi mantra: "Ricordate una cosa: il pallone è per tutti, il calcio è per pochi".