Lazio, accordo per l'addio di Hysaj: ecco i dettagli

Lavuole intervenire sul reparto dei terzini. Le trattative perraccontate in questi ultimi giorni, dimostrano che la società si sta muovendo per regalare al nuovo tecnico Baroni un innesto nuovo in quel ruolo, al posto però di uno dei quattro già presenti in rosa. Un uscita è infatti la conditio sine qua non per un nuovo arrivo, ora che tutti i reparti del campo sono coperti da coppie di giocatori (parola dello stesso neo-allenatore in conferenza stampa). E traproprio quest'ultimo è il maggior indiziato per salutare per sempre Formello. Ancor più ora che, scrive oggi il Corriere dello Sport, è stato trovato un accordo tra gli agenti del terzino albanese e il club biancoceleste.

Al momento di offerte per il giocatore non ce ne sono, ma in caso arrivassero la dirigenza della Lazio non si intrometterà:. Il contratto del classe '94 comunque scadrebbe tra un anno, quindi il prezzo del cartellino non potrebbe in ogni caso essere alto. Sull'ex Napoli. Al momento il calciatore si trova comunque in vacanza, dopo essere stato impegnato con la nazionale dell'Albania a Euro 2024 e non partirà quindi giovedì con la squadra per il ritiro di Auronzo di Cadore. Il suo futuro sarà deciso nelle prossime settimane.