Lazio, al lavoro anche in uscita: il Venezia vuole due esuberi

Lazio al lavoro anche sul mercato in uscita. Ci sono gli esuberi da piazzare, anche e soprattutto per racimolare risorse utili per il mercato. Con Marcos Antonio a un passo dal Flamengo , altri due rientranti dai prestiti sono in attesa di scoprire il proprio futuro:Entrambi sono stati inseriti in varie trattative nelle scorse settimane come possibili contropartite, ma senza che ci fosse poi un seguito. Ora per tutti e due sta prendendo informazioni il Venezia, secondo quanto riporta questa mattina Il Messaggero.Cancellieri, in particolare piace molto ai lagunari neo-promossi in A e alla ricerca di profili ideali per giocarsi la salvezza. L'ex Roma e Hellas viene da un'annata positiva a Empoli, dove ha contribuito proprio alla permanenza in massima serie dei toscani con 4 gol e 3 assist in 36 presenze. Per il suo acquisto dal Verona nel 2021 la Lazio aveva speso 8,5 milioni di euro.In Brianza in realtà sarebbe rimasto volentieri, ma il club lombardo per ora non si è fatto avanti per trattenerlo o riportarlo in biancorosso. In biancoceleste in ogni caso non avrebbe spazio ePer ora un'offerta vera e propria da Venezia non è ancora arrivata, ma le parti sono in contatto e nei prossimi giorni la doppia pista potrebbe svilupparsi.