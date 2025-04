Lazio, ad aprile i numeri migliorano: da 5 anni i biancocelesti sono tra i migliori in A per rendimento in questo mese

Getty Images

Aprile è il mese decisivo per la. Nelle prossime due settimane la squadra disi gioca il proprio destino in, con gli scontri diretti contro Atalanta e Roma, decisivi per la corsa Champions, e in Europa League, con la doppia sfida dentro-fuori ai quarti di finale col Bodo Glimt. Il biancocelesti non vengono da un periodo facile: il 2025 sotto il punto di vista dei numeri e delle prestazioni fin qui è stato deludente, con le vittorie in extremis controcome unici acuti di rilievo. Una statistica relativa agli ultimi 5 anni però fa ben sperare in vista dei prossimi impegni.

Ad aprile infatti, si apprende dal sito Transfermarkt, storicamente la Lazio ha sempre visto aumentare sensibilmente sia la propria media punti, sia il numero di gol fatti. Dalla stagione 2019/20 alla stagione 2023/24 nel mese di aprile i biancocelesti hanno mantenuto una(miglior rendimento in A, come Napoli e Atalanta) e un andamento da(solo l'Inter con 2,19 ha fatto meglio). Considerando che da gennaio a oggi in Serie A la media punti di Zaccagni e compagni è stata di 1,14, con sole 4 partite vinte su 12, se venisse confermato il trend degli ultimi anni per i tifosi ci sarebbe ancora di che sperare per il finale di stagione.