Lazio, affare fatto col Verona per Noslin: trattativa slegata da Cabal

Tommaso Fefè

46 minuti fa

1

Trattativa chiusa tra Lazio e Verona per Tijjani Noslin. Ieri la stretta di mano per siglare l'accordo che sarà formalizzato e ufficializzata a breve. L'attaccante, jolly offensivo, olandese, si trasferirà alla Lazio con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 15 milioni, bonus inclusi, e il 20% su una futura rivendita. Proprio questo dettaglio sembra essere stato decisivo per convincere Setti ad abbassare il prezzo: fino a pochi giorno fa Lotito non avrebbe voluto andare oltre il 10, come percentuale futura. Il classe '98 percepirà uno stipendio da 2 milioni di euro a stagione per cinque anni. Noslin è atteso a Roma nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche. Il suo arrivo inoltre è svincolato da quello del terzino Cabal, per il quale Lazio e Hellas porteranno avanti una trattativa a parte. Il colombiano è una richiesta di Baroni, che la società vuole accontentare, ma solo dopo aver ceduto uno degli altri quattro esterni di difesa già presenti in rosa. Il più indiziato è Hysaj, anche se si stanno ancora cercando possibili acquirenti. Per Cabal serviranno poi altri 10 milioni, ma anche per lui le società potrebbero replicare la medesima formula usata per Noslin.