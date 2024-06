Lazio, nuovo nome per l'attacco: arriva dall'Ucraina

C'è anche il nome di Mykolanella lista dellaper i riforzi sulla trequarti. La candidatura è spuntata in questi ultmi giorni. Classe '98, di proprietà dellaha partecipato a Euro2024 con l'Ucraina e proprio lì è stato visionato da alcuni osservatori biancocelesti. Ha chiuso il torneo con un gol e un assist nelle tre partite del girone. Gioca prevalentemente in posizione centrale, quindi nella linea a 3 dietro la punta, come nelle idee tattiche di Baroni, potrebbe adattarsi bene. I biancocelesti in queste ore stanno valutando l'offerta da presentare agli ucraini.

Il contratto con la Dinamo scade tra un anno e anche per questo la valutazione del calciatore non è eccessiva:. L'ultima stagione l'ha chiusa concon il club della capitale ucraina. L' altro piano B per raccogliere l'eredità di Luis Alberto, vista l'ormai conclamata impossibilità di raggiungere Samardzic, è Cambiaghi, che però gioca più come esterno o da seconda punta. Sullo sfondo gli altri nomi spuntati nelle scorse settimane. Per Maldini, del Monza, e Solari, del River, la Lazio non è andata oltre i sondaggi iniziali. Nello stesso ruolo inoltre c'è sempre Dele-Bashiru in stand-by, con un accordo trovato che resta solo da formalizzare.