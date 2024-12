Lazio, agli ottavi di Coppa Italia una striscia positiva che dura da 13 anni

AFP via Getty Images

Inizia domani sera il percorso indelladiL'avversaria è la più tosta che potesse capitare: il Napoli di Conte, capolista in Serie A. I partenopei arriveranno all'Olimpico con una formazione titolare imbottita di riserve, ma puntanto comunque ad andare avanti nel tabellone del torneo. I biancocelesti però non sono da meno. Avranno il pubblico dalla loro parte perL'ultima eliminazione risale alla stagione 2010-11, in un derby con la roma perso agli ottavi di finale, dopo che la squadra, allora allenata da Edy Reja, aveva superato i turni preliminari in estate contro Portogruaro e Albinoleffe.

Da allora i biancocelesti sono sempre andati avanti, raggiungendo 4 volte la finale e vincendo il trofeo in due occasioni: nel 2013, in una storica stracittadina contro la Roma, e nel 2019 contro l'Atalanta. Nel 2015 e nel 2017 invece sono arrivati due ko contro la Juventus all'ultimo atto. Altre due volte la Lazio è arrivata invece fino alla semifinale e nelle rimanenti sette occasioni si è fermata ai quarti.Non farà eccezione la Coppa Italia nella quale, peraltro, in questa fase non sono previsti tempi supplementari in caso di parità al 90°, ma si andrà invece direttamente ai calci di rigore.