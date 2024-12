Lazio, nome nuovo per la fascia destra: arriva dalla Germania

Getty Images

Spunta un nome nuovo in orbitaper il mercato. Lo scrive oggi il Corriere della Sera, parlando di un interesse del ds biancocelesteper, francese 19enne del Bayern Monaco. Se le manovre siano effettivamente in corso, per gennaio o per l'estate è ancora troppo presto per dirlo. Di sicuro però il nome dell'ala originaria di Guadalupa, ma con passaporto comunitario,Finora infatti né Isaksen, né Tchaouna hanno dimostrato di poter reggere il confronto con Zaccagni e Pedro, i quali però, per molteplici ragioni, hanno bisongo di ricambi all'altezza. Neanche il jolly offensivo Noslin non ha ancora dimostrato a pieno le sue potenzialità. Ecco perché a Formello si ragiona su qualche cambiamento in quel reparto.

Il problema è che Tel ha prolungato il suo contratto con i bavaresi nemmeno un anno fa, fino al 2029. Difficilmente quindi la società tedesca se ne vorrà privare a meno di offerte importantissime.Appena 8 presenze per lui tra campionato e coppe, quasi tutte da subentrato.e poter andare a giocare.con continuità altrove. Ed è qui che si inseriscono le speranze della Lazio, anche se di concreto al momento non c'è ancora nulla. Resta però la suggestione con il club capitolino che resta vigile sull'evolversi della vicenda tra Tel e il Bayern Monaco, per capire se provare o meno a cogliere una possibile occasione per il futuro.