Lazio, altro turnover in vista per giovedì col Nizza

Giornata di riposo oggi aDopo la vittoria di ieri contro il Torino il tecnico della Lazio Marcorivedrà solo domani i suoi uomini, con due allenamenti a diposizione perObiettivo: dare continuità anche al percorso europeo. Per farlo però L'allenatore biancoceleste avrà bisogno dell'apporto di tutti e per questo all'Olimpico giovedì alle 18:45, difronte all'attuale nona della Ligue 1, si prospetta un nuovo turnover tra i capitolini, anche se a Baroni non piace chiamarlo così. "Ho una rosa di soli titolari" ripete sempre l'ex Verona, che potrebbe replicare gli otto cambi di formazione messi in campo dall'inizio ad Amburgo.

In porta dovrebbe toccare ancora a, con Mandas che per il momento quindi dovrà solo pensare ad allenarsi e aspettare pazientemente il suo turno. In difesa nuova staffetta tra gli esterni, conpronti a prendere il posto di Lazzari e Tavares. Dopo il fastidio muscolare accusato mercoledì scorso Patric, tra i centrali di difesa, si è ripreso ma rimanendo a riposo a Torino. Baroni valuterà tra domani e mercoledì se preservarlo per l'Empoli domenica prossima o dare fiato a uno tra Gila e Romagnoli. Avvicendamenti in vista anche a centrocampo, conpronto ad affiancare Guendouzi in mediana. Sulla trequarti invecepotrebbe dare un altro po' di respiro a Zaccagni efarà rifiatare Isaksen. Trequartista c'èe davantiNoslin è squalificato, Castrovilli è fuori lista e Dia ha bisogno di riprendere un po' di fiato.