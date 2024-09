Lazio, Tavares non si ferma più: record e continuità. Ora Baroni dovrà preservarlo

Getty Images

Nessuno comedal 2004. Il terzino sinistro dellacontro ilha messo a segno il suo quarto assist in altrettante partite giocate in Serie A. Una media di uno a partita nelle prime uscite ufficiali in campionato, che non aveva mai tenuto nessuno da venti anni, cioè da quando questo dato viene raccolto. "", dice il classe 2000, arrivato in estate a Roma ed entrato subito nel cuore dei tifosi. "L'importante sono i tre punti. Se giochiamo con giocatori d'esperienza e che sanno andare forte è tutto più facile".

Lo 0-1 all'Olimpico di Torino siglato da, con cui i biancocelesti hanno sbloccato la gara all'8' del primo tempo, nasce dall'ennesima galoppata di forza del portoghese sulla fascia. Dinamica molto simile ai due passaggi vincenti messi a referto nella gara col Milan.che infatti dalla gara contro i rossoneri in poi non lo ha mai tolto dai titolari. Solo in Europa League Tavares è rimasto a riposo. In questo avvio di stagione l'ex Arsenal sta giocando ai suoi migliori livelli di rendimento. L'anno scorso al Nottingham Forrest tra qualche problema fisico di troppo e alcune incomprensioni col tecnico non è riuscito a imporsi. Nel 2022-23 al Marsiglia gli assist furono 6 in 39 presenze, mentre l'anno prima con i Gunners appena 1 in 28 partite.

Ora Baroni dovrà però gestirlo per non rischiare di perderlo nel corso., anche se - statistiche alla mano - non ha mai subito infortuni gravi in carriera. I laziali possono fare tutti gli scongiuri del caso, ma dal 2020/21, ai tempi del Benfica, fino a oggi non ha mai saltato più di 8 gare. Quando giocava con la maglia del club portoghese peraltro 3 le dovette saltare per colpa della positività al covid-19. Per il resto, al di là alcuni affaticamenti acciacchi muscolari (2 partite saltate col Marsiglia e 6 col Nottigham Forrest), il lusitano ha dovuto fare i conti solo questa estate con una problematica importante, che non gli ha consentito di completare la preparazione estiva e quindi di essere subito pronto in avvio di campionato.Per questo giovedì contro il Nizza potrebbe toccare di nuovo a Pellegrini dal 1' sulla fascia sinistra e, per i prossimi cicli di partite ravvicinate, è probabile che si vedranno più staffette tra i due (come avvenuto al 70' col Torino). Anche se rinunciare al peso dei numeri di Tavares per la Lazio non sembra facile in questo momento.