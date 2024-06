Lazio, apertura col Feyenoord all'inserimento di Isaksen per arrivare a Stengs

Getty Images

Lasi sta convincendo ad inserire Gustavnella trattativa per. Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport dopo le resistenze dei giorni scorsi,avrebbero mollato la presa sull'ala destra danese, che piace tantissimo al. Con il cartellino dell'ex Midtjylland e un conguaglio economico da circa 3 milioni di euro, l'affare per il jolly offensivo degli olandesi può chiudersi a breve, con il calciatore, classe '98, di origini surinamesi, che ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi a Roma.

Nelle scorse settimane la posizione dellaera stata categorica:non sarebbe stato ceduto come contropartita perché la società puntava su di lui per la prossima stagione e perché non voleva perdere i benefici fiscali derivanti dal decreto crescita che era stato sfruttato l'anno scorso per il suo trasferimento. Negli ultimi giorni invece sembrerebbe esserci stato un cambio di rotta. L'alternativa infatti sarebbe pagare in contati Stengs al club di Rotterdam: 10/12 milioni il prezzo fissato, più bonus per arrivare a 15 totali. Risorse che i biancocelesti preferiscono risparmiare e dirottare altrove, avendo intenzione di chiudere anche un altro paio di colpi per rinnovare tutto l'attacco in vista del prossimo anno.