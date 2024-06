Getty Images

Lazio, Guendouzi non si muove: Baroni ha le idee chiare per il centrocampista francese

13 minuti fa



La Lazio a centrocampo ripartirà da Matteo Guendouzi. Non c'è più alcun dubbio che il calciatore francese, tra le poche note liete della scorsa stagione, in estate non si muoverà da Formello. La società ha respinto gli assalti del club di Premier (c'era l'Aston Villa fortemente interessato), alzando un muro da 30 milioni di euro per il cartellino del classe '99 che nei piani del club, e ora anche in quelli del nuovo tecnico Baroni, sarà uno dei cardini della squadra nella prossima stagione.



Nel 4-2-3-1 sarà uno dei due centrali davanti alla difesa e insieme a Zaccagni, Immobile, Cataldi e gli altri senatori diverrà anche uno dei punti di riferimento per tutto lo spogliatoio. Arrivato dal Marsiglia ad agosto scorso, il suo carisma è uscito fuori sin da subito e già dai suoi primi mesi a Roma per quello che ha mostrato in campo i tifosi si sono innamorati rapidamente di lui. Per Sarri era un intoccabile nella formazione titolare. Qualche problema in più c'è stato con Tudor, ma ora sia la dirigenza, sia il nuovo allenatore gli anno confermato la massima fiducia e i dubbi sulla sua permanenza a Formello, che si erano creati nelle scorse settimane, sono tutti svaniti.