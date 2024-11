Lazio, Arianna Mihajlovic: "Ero romanista, ma ho cambiato per amore. Da Lotito mi aspettavo di più per Sinisa"

Getty Images

Lunga intervista diai microfoni di Repubblica. La vedova dell'ex calciatore e allenatorescomparso quasi due anni fa, ha svelato alcuni aneddoti della loro vita insieme, dai tempi in cui si conobbero a Roma, ai tempi della, fino agli ultimi strazianti istanti insieme."I miei figli sono innamorati del pallon e vanno ancora allo stadio. Io invece faccio fatica. PerPer i miei figli perdere il padre è stato veramente duro. Loro però sono la mia forza. A Sinisa gliel’ho promesso. 'Ora vai — gli ho detto stringendogli la mano — ai ragazzi ci penso io'. Solo allora se ne è andato...

"Quello della sua morte è stato il momento più terribile e intenso che abbia mai provato. Eravamo tutti intorno a lui; io, i figli, il suo migliore amico, mia madre, sua madre... Dopo l’ultimo respiro c’era una forza in quella stanza che non saprei descrivere. Abbiamo pianto le lacrime che non avevamo potuto versare prima, per non fargli capire che fosse finita"."Era felicissimo quando vinse lo scudetto con la Lazio. Quegli anni con il club di Cragnotti sono stati i più belli anche per me. La squadra nel 2000 festeggiò insieme a mogli e fidanzate in una villa romana. Poi però vollero organizzare un bis, con una serata solo tra calciatori. Ho ancora il senso di colpa per non avercelo mandato. Ero gelosa! Col senno di poi, me ne pento".

"Dai tifosi ho sentito un affetto pazzesco! Ma anche la dirigenza del Bologna è stata fantastica, ha pagato lo stipendio anche quando lui non c’era più.Non tanto per me, quanto per mio figlio. Sinisa alla Lazio ha dato veramente tanto".