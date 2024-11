Lazio, non c'è pace per Castrovilli: lesione al menisco, sarà operato. I tempi di recupero

, trasferitosi la scorsa estate alla Lazio a titolo gratuito dopo la lunga esperienza con la maglia della Fiorentina,, dopo la botta accusata nell'ultima sessione d'allenamento prima della sfida contro il Cagliari.A darne notizia è la stessa società biancoceleste, con un report medico ufficiale: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda.riportata nel corso di una partita di allenamento presso l’S.S. Lazio Training Center.".

Dopo due operazioni al ginocchio e una lesione al polpaccio dalla stagione 2021/22 a oggi – e oltre 450 giorni lontano dai campi di gioco –. Il bottino di questa prima parte di stagione parla di soli 120 minuti complessivi disputati in sei spezzoni di gara, oltre a non essere presente nella lista UEFA per l'Europa League stilata dal tecnico di Marco Baroni.(le prime stime parlano di 40 giorni). Castrovilli rischia seriamente di aver terminato anzitempo il 2024. La società biancoceleste valuterà se reintegrare Elseid Hysaj in lista o se concedere una chance ad Akpa Akpro, almeno sino al mese di gennaio, quando la Lazio potrà intervenire in mediana, cercando un profilo di livello.