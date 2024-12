Lazio, Baroni: "Castrovilli può giocare. Domani utilizzerò anche Basic, Akpa e Hysaj"

Getty Images

Vigilia di. L'allenatore dellaha parlato in conferenza stampa nel centro tecnico biancoceleste, in vista della sfida di domani sera alle 21:00 all'Olimpico contro il Napoli."La Coppa Italia è una competizione dove ci teniamo afare bene. Abbiamo lavorato con attenzione per preparare la gara. Abbiamo qualche defezione, ma proveremo a recuperare qualcuno. Giochiamo contro la prima in classifica e vogliamo fare bene. Della gara col Ludogorets è stato già detto tutto. La squadra ha creato ma non abbiamo trovato il gol. Guardo sempre a quello che si fa in campo, più che ciò che uno ottiene. Forse ci è mancata un po' di determinazione sotto porta e un po' di fortuna negli episodi. Col Parma anche abbiamo fatto una buona gara. L'episodio all'inizio ha innervosito un po' tutti e abbiamo commesso degli errori che fanno comunque parte del lavoro e della crescita di squadra. A me è piaciuta la reazione anche dopo il 2-0. Siamo ripartiti a testa bassa e abbiamo creato tanto. Questo è l'aspetto importante. Il risultato non ci lascia contenti, ma se giochiamo sempre come abbiamo giocato a Parma alla fine saranno molti di più i punti che porteremo a casa".

"Si possono avere delle sensazioni che ti portano a credere che ti manchi qualcosa. Io però non porto mai la squadra su quel terreno. Alla fine in un campionato tutto si equoibria. Il lavoro e solo quello ci porta dove vogliamo arrivare. Bisogna sapere che nel calcio queste situazioni ci possono essere, ma è brutto anche parlare di errori. Bisogna saper gestire queste situazioni. Fa parte della crescita imparare a farlo. Abbiamo analizzato ciò che abbiamo sbagliato. E quelle sono le uniche cose che possiamo controllare. I confronti con gli arbitri ci sono. Tutto il sistema vuole andare in una direzione. Fa tutto parte di una crescita collettiva. Tutti possono migliorare, anche chi è chiamato a valuto

"Castrovilli sta bene. Può fare qualche minuto e per noi è un aspetto molto positivo. Ci teniamo al ragazzo. Qualcun altro è uscito con qualche problema dal Tardini e vediamo se riusciamo almeno a dargli un minutaggio parziale domani. Tavares domani non ci sarà, ma non butto la spugna per la prossima. Stessa cosa per Dia. Domani non credo ci sarà, domenica potrebbe farcela".IL Napoli non mi sorprende. Conosco Conte al di là dei risultati. Gli sono stato vicino due anni e ho visto come lavora un grande allenatore. Non sono stupito dei suoi risultati. Nella classifica del Napoli c'è tanto lavoro. Domani sappiamo di avere un avversario di altissimo livello, al di là dei cambi. Proprio perché è una partita complicata, noi volgiamo misurarci con questo tasso di difficoltà. Mi aspetto una partita viva, accesa, che proveremo a portare dalla nostra parte".

"Domani sono tutti utilizzabili, anche Hysaj AKpa e Basic li ritengo valutabili, per il rispetto e poer come si sono sempre comportati in queste settimane pur non potendo giocare in campionato e coppa. Devo fare delle valutazioni per tutti gli altri. Noi non abbiamo seconde linee e chi va in campo per me è sempre fondamentale. Tutti hanno dato un contributo e continueranno così. Questa e la prossima sono due partite diverse a quella di domenica e a chi usare o no ci penserò da domani notte".Isaksen lo sa che deve essere più decisivo. Il ragazzo ha qualità e sono convinto, nonostante tutto, che possa fare quello step in più per diventare decisivo anche dal punto di vista realizzativo. Ci parliamo, ci lavoriamo e per ora io considero il suo percorso positivo.

"Ci tiene tantissimo. Lui è forte tecnicamente e mentalmente. Non ha sbagliato solo lui a Parma. Si può far meglio tutti in quella situazione. La prossima palla la rigiocherà meglio, ma la rigiocherà"."Si passa anche da questre battute d'arresto, ma a Parma ho visto convinzione. Noi stiamo facendo un percorso. In questo momento mi prendo come buono anche il vedere una squadra che non si dà mai per battuta. Abbiamo perso nel punteggio, ma non nella prestazione. E' lunga la strada. Ci saranno momenti in cui bisognerà ancora di più essere concentrati solo sul campo. Il nostro percorso deve passare solo dal gioco. Mi fa piacere di aver fatto bene fin qui, ma ci sono ancora tantissime difficoltà da affrontare tutti insieme, siamo solo all'inizio. Anzi, non vediamo l'ora di confrontarci con altri mesi e periodi così duri come quello che stiamo affrontando".