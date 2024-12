Lazio, Baroni: "Gasperini miglior allenatore degli ultimi dieci anni"

Getty Images

A pochi minuti dalla sfida tra Lazio e Atalanta allo stadio Olimpico,ha parlato a Dazn commentando la crescita dei nerazzurri ed elogiando il lavoro di Gasperini: "Sappiamo che l'Atalanta ha fatto e sta continuando a fare un cammino straordinario. Senza mancare di rispetto a nessun collega,. Siamo consapevoli che non sarà una partita facile, queste sono le partite che ci servono per crescere. Dobbiamo rimanere sereni senza perdere la nostra identità".

- L'allenatore biancoceleste ha lanciato di nuovo Dele-Bashiru dal primo minuto dopo la panchina contro il Lecce nell'ultima partita, è la quinta partita da titolare in campionato per il nigeriano: "Avevamo questa necessità.. Ormai si gioca in 16 (undici titolari più cinque cambi, ndr), bisogna pensare anche al continuo delle partite: alcune scelte sono state legate anche a questo aspetto".