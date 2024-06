Lazio, Baroni in pole per il dopo Tudor. Ma occhio alle sorprese

Gettyimages

È Marcoil prescelto dallaper il dopo Tudor. Non il profilo preferito dalla piazza, mae per dare il via a un nuovo ciclo. Il casting biancoceleste per la successione in panchina con tutta probabilità si chiuderà oggi con un incontro decisivo tra le parti.e finché non ci sarà ufficialità restano da tenere in considerazione anche le altre candidature, al momento sullo sfondo.Baroni è reduce da una salvezza insperata con il Verona, dopo che a metà stagione la squadra allestita in estate era stata sostanzialmente smantellata. Tanti iin questi mesi, a cominciare da(desiderio di mercato proprio della Lazio) e, ma anche il terzino belga-camerunense, in prestito dallo Charleroi, è stato tra le migliori sorprese della seconda parte di stagione degli scaligeri. Monza e Cagliari vorrebbero puntare l'anno prossimo sul tecnico fiorentino, che però, ricevuta la notizia dell'interesse dei biancocelesti ha messo tutto in stand by per dare precedenza a quello che sarebbe eventualmente un salto in avanti nella sua carriera.

Dalla Francia però assicurano che la Lazio sia una seria concorrente del Marsiglia per. L'allenatore portoghese, nonché ex giocatore dell'epoca d'oro laziale di fine anni '90 e per questo amatissimo dalla tifoseria, non ha ancora chiuso la trattativa con i francesi. Anziper sedersi sulla panchina biancoceleste.Lotito smentisce di averlo sentito al telefono ieri. Vero o no, il contatto tra i due non ha comunque avuto un seguito. Troppo alti i costi da sostenere per ingaggiarlo e, soprattutto, per soddisfarne le richieste tecniche.. I buoni rapporti, al di là delle divergenze di vedute sul valore dei giocatori, con cui si è lasciato con il patron biancoceleste non bastano per impostare un nuovo percorso lavorativo. Servono garanzie nella gestione dello spogliatoio e nelle scelte da fare per sviluppare il progetto di rifondazione della squadra. Non sono state invece mai battute concretamente le piste che portavano a Klose e Sousa.