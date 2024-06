Lazio, pronto l'affondo per un attaccante: ecco come si può chiudere

Getty Images

Panchina incerta, ma piani di mercato ben chiari in casa. In attesa di definire se sarà Tudor o un altro a guidare la squadra la prossima stagione, la società sta comunque portando avanti i lavori necessari al rinnovamento e ringiovanimento della rosa. L'attacco ha la priorità e dopo Tchaouna Lotito e Fabiani vorrebbero chiudere al più presto un secondo colpo (probabilmente ne seguirà poi un terzo, prima di concentrarsi sugli altri reparti). Per questo, secondo quanto scrive stamattina il Corriere dello Sport, c'è stata un'accelerata nelle ultime ore per, del Verona.

I buoni rapporti col club di Setti, dopo le operazioni Zaccagni, Casale, e Cancellieri portate a termine negli ultimi anni, hanno creato una sorta di corsia preferenziale tra gli scaligeri e i biancocelesti.per l'esterno offensivo olandese, classe '99. In Italia da gennaio scorso, il suo exploit agli ordini di Baroni è stato immediato e con 5 gol e 4 assist nel girone di ritorno è stato tra i protagonisti della salvezza dell'Hellas.tra le parti, seconodo il quotidiano, per poter arrivare presto a un punto di incontro.nella Capitale. L'operazione potrebbe quindi chiudersi già nelle prossime settimane.