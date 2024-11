Lazio, Baroni: "Pedro? Quando ti alleni forte, non c'è età"

Getty Images

Lavince e convince anche in Europa League, superando il Porto in un finale di match concitato, in cui il gol di Pedro arriva a decidere la sfida al 92'. Intervistato ai microfoni di Sky, il tecnico biancocelesteha commentato la vittoria dei suoi. Queste le sue parole:"Siamo contenti, c'è un bellissimo entusiasmo e lo vogliamo alimentare con prestazioni importanti. La squadra l'ha fatto giocando contro una squadra forte, merito dei ragazzi che ci hanno sempre creduto, Chi è entrato lo ha fatto benissimo, questo è ciò che a me piace. Con partite così ravvicinate, la testa guida le gambe".

"Io non ho dato questo segnale, sapevo che la squadra doveva crederci fino alla fine. Una squadra che deve fare un passo avanti, deve aggredirli. Sono contento per i ragazzi, ora c'è da recuperare perché abbiamo un altro impegno importante"."Pedro sta bene, può fare 90 minuti. Ha una testa centrata, sa che c'è fiducia. Quando ti alleni forte, non c'è un'età. Ha fatto un ritiro meraviglioso e dato da subito dei segnali"."Noi viviamo di sfide, quando arrivano queste gare conta quello che hai fatto e come ci sei arrivato. Ho chiesto di giocare con gioia e convinzione, se la meritano. La squadra ha fatto sempre buone partite, ma oggi mi è piaciuta la mentalità e la capacità di capire i momenti. Vittoria sicuramente meritata".

"Loro sapevano che noi si attaccava davanti e hanno dato molta copertura. Noi con questa traiettoria abbiamo sfruttato Taty, che è molto bravo a stare largo. Ci si lavora, ma principalmente i ragazzi ci credono: è una soluzione su cui il lavoro ti può portare a fare gol e a sbloccare partite complicate".