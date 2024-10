Lazio, Baroni punta ancora sul doppio 9: numeri da urlo per la coppia Dia-Castellanos

Getty Images

Lapunta sulla sua nuova coppia gol per battere lDopo il turnover in coppa, il tecnico Marcorilancerà oggi alle 15 all'Olimpico. Il primo nel ruolo di seconda punta, o trequartista a dir si voglia, considerando la duttilità del ruolo nello schema dell'allenatore biancoceleste, e il secondo come centravanti; ma entrambi con la licenza di interscambiarsi le posizioni in campo per venire a prendere il pallone, lanciare in profondità i compagni e lasciare senza punti di riferimento la difesa avversaria, come accaduto più volte da Lazio-Milan in poi.

In totale hanno realizzato, dimostrando quindi la capacità di essere efficaci sia in coppia, sia singolarmente.ed entrambi sempre impiegati da Baroni, quando li ha effettivamente avuto a disposizione (Taty ha saltato per infortunio la gara con la Fiorentina, Dia è rimasto in panchia alla prima col Venezia perché era arrivato da poco più di un giorno a Formello), a testimoniare l'imprescindibilità assunta da entrambi in poco tempo per la squadra. Oggi per l'utima fatica prima della sosta, tecnico, compagni di squadra e tifosi puntano sulla conferma del loro rendimento di questo avvio di stagione per rimanere incollati alle posizioni di vertice, come in pochi avevano pronosticato a bocce ferme ad agosto.