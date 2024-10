Lazio, rinnovo Mandas: giovedì un contatto diretto tra il padre-agente e il club

Getty Images

E' rimasta in sospeso da questa estate la questione rinnovo perIl portiere greco dellaarrivato un anno fa dall'Ofi Creta e messosi in buona luce quando è stato chiamato a sostituire Provedel, è tra i meno pagati della rosa (e se si escludono i Primavera aggregati è quello che guadagna meno di tutti). Il contratto attuale scadrà nel 2028, ma un ritocco dell'ingaggio secondo l'entourage del calciatore sembra più che meritato per quanto fatto vedere; anche perché le squadre interessate a lui non mancano di certo (il Manchester United ci ha pensato

questa estate).Come scrive oggi il Corriere dello Sport, giovedì sera all'Olimpico, che ne cura gli interessi professionali.. L'offerta della Lazio l'ultima volta che se ne era parlato, ad agosto, è di passare dagli attuali 100mila euro a 500mila a stagione. La richiesta invece era di arrivare fino a 800mila. Ci sono quindi distanze da limare ancora e nelle prossime settimane se ne riparlerà. La società continua a credere fortemente nelle capacità di Mandas, che è un classe 2001 e anche giovedì sera contro il Nizza ha dimostrato affidabilità e sicurezza alla sua prima gara ufficiale stagionale. Con lui alle spalle di Provedel il club biancoceleste vuole assicurarsi il presente e il futuro della porta.