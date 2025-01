Getty Images

Lazio, Baroni può tamponare l'emergenza in panchina con due cambi in lista

48 minuti fa



Hysaj e Basic possono tornare disponibili per Baroni. Col mercato aperto la lista dei giocatori per la Serie A può essere modificata e la Lazio ne può approfittare momentaneamente per sopperire alle assenze per infortuni. In attesa di rinforzi, soprattutto a centrocampo, dal mercato, il club e il tecnico stanno ragionando sul reintegro del terzino albanese e del centrocampista croato, da inserire provvisoriamente al posto di Vecino (out sicuramente almeno fino a febbraio) e Pedro, che non ce la farà a recuperare per il derby.



Sia per Hysaj, sia per Basic la società sta comunque cercando una sistemazione sul mercato. Alleggerire il monte ingaggi darebbe ossigeno alle casse biancocelesti per i poi inserire nuovi innesti. Nel frattempo però in panchina si replicherà la stessa situazione già vista ad agosto, quando era fuori Gila per infortunio e Hjsaj addirittura entrò in campo nei finali di gara con Udinese e Milan. Per domenica comunque Baroni avrà a disposizione tutti e quattro gli altri terzini, con Lazzari - assente con l'Atalanta - che ha recuperato dal fastidio muscolare accusato prima di Capodanno. Per la stracittadina recupererà anche Patric e ha buone chance di farcela pure Noslin. Entrambi comunque partiranno dalla panchina.