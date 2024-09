Lazio, Baroni stravolge la Lazio per Dia

Getty Images

Marcopensa ad unaa due punte. Dopo le prove tattiche estive che hanno visto i biancocelesti alternare per lo più il 4-2-3-1 e il 4-3-3 come moduli di riferimento, ora il tecnico ha in mente di stravolgere l'assetto offensivo della squadra.potrebbe avvenire già alla ripresa della Serie A la settimana prossima. Il Corriere dello Sport sottolinea che è proprio l'impatto avuto sin dai primi giorni dell'attaccante ex Salernitana sulla squadra a spingerlo verso questa soluzione.

nell'ultimo anno e rilanciarsi ad alti livelli. Contro i rossoneri ha dimostrato spirito di sacrificio e capacità di adattamento per giocare in tandem con Castellanos, secondo l'analisi che fa oggi il quotidiano sportivo romano. In questo modo Baroni punta asulla fascia, la cui efficacia si è vista col Milan non solo nelle due situazioni che hanno portato ai gol del pari e del momentaneo 2-1. Gli altri moduli provati resterebbero comunque opzioni valide come piani alternativi, perché la logica della squadra camaleontica è il marchio di fabbrica dell'idea di calcio del tecnico della Lazio.