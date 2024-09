Lazio, Patric: "Con Immobile un addio felice. La fascia è una responsabilità che a Zaccagni farà bene"

Redazione Calciomercato

Dai microfoni di DAZN arrivano le parole diIl difensore dellaha parlato di come stia iniziando questo nuovo ciclo della squadra biancoceleste: "C'è molta voglia di lavorare, di fare bene, i nuovi arrivati sono tutti ragazzi molto motivati e hanno voglia di imparare da chi ha più esperienza. Questa è la cosa più importante. Sono sicuro che arriveranno buoni risultati". Nel corso dell'intervista il calciatore spagnolo ha toccato diversi temi, tra cui quello del"Mattia è un uomo che si è preso sempre le sue responsabilità, vuole prendersi la Lazio. Avere la fascia gli farà solo bene. Tutti siamo pronti a sacrificarci. Quello che non deve mai mancare è la disponibilità e la professionalità. Noi vogliamo e abbiamo la necessità che anche i nuovi siano subito protagonisti, anche se ci vuole tempo per farli adattare. Da questo punto di vista comunque stanno andando bene. Immobile è stato un giocatore che ha fatto la storia e quando uno come lui va via lascia sempre un vuoto., per tutti quant. Entrambe le parti stanno bene e tutti ricorderanno sempre Ciro per quello che ha fatto qui alla Lazio. Questa sarà sempre casa sua. Gli auguriamo il meglio e lo ringraziamo per quello che ha fatto. Ora però dobbiamo guardare avanti".

"L'anno scorso abbiamo sofferto un po', ma due anni fa abbiamo fatto la storia della Serie A. Nel calcio di oggi si attacca e si difende insieme, il blocco di tutta la squadra è quello che conta di più. Tutti sono fondamentali al giorno d'oggi"." Ogni anno è una storia diversa. Abbiamo visto il Milan e il Napoli vincere lo Scudetto e poi fare male. Non si sa mai in Serie A, è questo anche il bello di questo campionato. Tutte le squadre sono pronte a fare bene e difficili da battere. Sappiamo le squadre che sono favorite, ma poi sarà il campo a parlare"