Oraè diventato un caso. Finito infondo alle gerarchie di, non vede più il campo da cinque partite. E anche ieri, contro la sua ex squadra,. Sui social stanno aumentando le critiche dei tifosi per la gestione delle rotazioni della rosa da parte dell'allenatore toscano. Sullo sfondo peròIl classe 2002 è stato preso in estate per circa 8 milioni di euro, bonus compresi. Si pensava potesse essere adattato come vice-Immobile, ma l'esperimento è stato abortito sul nascere.L'esplosione di Romero prima della pausa Mondiali ha contribuito a farlo retrocedere nelle scelte. Sarri però più volte ha sottolineato che il ragazzo ha già giocato in metà stagione più del doppio dei minuti che aveva collezionato l'anno scorso con l'Hellas.Bocciatura dunque? Guardando il percorso fin qui, se non lo è, ci assomiglia molto.Anche perché quello dell'ex primavera della Roma non è l'unico esempio di elementi della rosa finiti quasi nel dimenticatoio. Una situazione che, comunque stiano realmente le cose, non fa certo bene a quel clima da grande famiglia che Lotito ha più volte voluto raccontare.