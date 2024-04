Lazio, casting in attacco: 4 nomi in ballo per rinnovare il reparto

Arriverà un nuovo attaccante in estate a Formello. Lainfatti a prescindere dal futuro di Immobile, che chiarirà a fine stagione la sua situazione direttamente con(lo ha ribadito lo stesso presidente in un'intervista , ndr), vuole rinnovare il reparto avanzato per adattare la rosa alle esigenze tattiche di Tudor. Il Messaggero questa mattina a tal proposito parla di casting in corso perche potrebbero fare al caso biancoceleste.Giovanniera stato il primo nome suggerito da tecnico, che lo aveva avuto al Verona nel 2021-22. In quella stagione il Cholito fu autore di 17 gol. La sua candidatura però al momento resta sullo sfondo perché il Napoli per lui non intende fare sconti, nonostante abbia chiesto lui stesso a De Laurentiis di essere ceduto. L'opzione low cost per la Lazio sarebbein rotta con la Salernitana, dove è pure finito fuori rosa. Altrettanto basso potrebbe essere il costo di, del Venezia, che è sponsorizzato da Javorcic, il vice di Tudor.del Genoa.lo ha messo in cima alla lista dei preferti e potrebbe essere il gran colpo per aprire il nuovo ciclo. La richiesta dei liguri di 25 milioni spaventa, ma il ds della Lazio non intende arrendersi subito. Anzi, è già al lavoro per studiare possibili formule da proporre per il trasferimento. Il calciatore italo-argentino, che di Immobile ha già di fatto raccolto il testimone in Nazionale, si sente ora pronto per il grande salto in carriera, dopo una stagione fatta di 8 gol e 3 assist a Genova.