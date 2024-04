Lazio, Lotito: 'Nessun caso Guendouzi. Polemica su Ndika? ho insegnato la norma a chi me lo ha chiesto'

Claudioè stato intervistato dal Messaggero. Le sue parole sono state pubblicate questa mattina sul quotidiano. Il presidente dellaè tornato sulla questione diha stroncato le voci su un possibile caso Guendouzi-Tudor e ha ribadito la sua idea sul caso, dopo la polemica a distanza conin questi ultimi giorni.Sui dubbi riguardo il futuro dei due big maggiormente in discussione quest'anno Lotito si è espresso così: "Luis ha baciato la maglia e anche con Immobile abbiamo chiarito,parole ha aggiunto poi la massima fiducia nel riscatto di chi ancora non ha fatto vedere il meglio: "Castellanos è forte, deve solo riacquistare fiducia nei suoi mezzi ed essere meno indeciso. Avete visto Kamada? Si è sbloccato di testa perché Tudor ci ha puntato e vedremo a fine stagione se si sarà convinto a restare. Ha in mano il suo destino». Poi sul rapporto tra il nuovo tecnico e la squadra ha spiegato: "Capisco l’allenatore, è appena arrivato, deve fare le prove per vedere come sistemare al meglio la squadra in campo". E ha chiarito che "Nessuno può pretendere di giocare sempre, Mattéo deve stare calmo e tranquillo perché Igor lo considera e ci punta tanto".

Sulla sospensione di Udinese - Roma Lotito ha specificato: "Non ho attaccato la Roma sul caso Ndicka,Il presidente Casini è stato ultra modo garantista, perché aveva il potere di prendere la decisione in autonomia e invece l’ha rimessa al Consiglio che ha detto di attenersi allo statuto.o quella successiva dopo le verifiche, c’erano 18 minuti da giocare. A me è successo ai tempi della Salernitana. La storia dell’Atalanta è diversa, la sfida era stata rinviata. La sospensione dice che la partita dev’essere disputata inderogabilmente entro 15 giorni, sul rinvio si può stabilire qualunque data per il recupero".