Lazio, Nuno Tavares si presenta: "Sono qui per aiutare la squadra a vincere trofei. Mi sento già a casa"

Getty Images

Arrivano dal ritiro di Auronzo di Cadore le prime parole dida calciatore della. Il terzino portoghese ha parlato ai microfoni dei media ufficiali del club (la presentazione ufficiale in conferenza stampa ci sarà al rientro della squadra a Formello, ndr): ha detto di aver scelto il numero 30 e di ispirarsi nel suo ruolo a grandi idoli come Alaba e Cancelo."Mi sento già molto bene. Ho capito subito di essere arrivato in un grande club e sono abbastanza sorpreso di quanto. Lotteremo per traguardi importanti e questa la cosa che conta:. Volevo un nuovo progetto per la mia carriera, ne ho discusso con la mia famiglia e i miei agenti. Abbiamo valutate le varie proposte e abbiamo deciso di accettare questa nuova sfida con la Lazio. Nella scorsa stagione ho visto diverse partite dei miei nuovi compagni. Ho visto la partita di Coppa Italia contro la Juventus, il derby e due gare di Champions League col Bayern. Sono un difensore a cui piace giocare il pallone, non soltanto correre inseguendo la sfera. Il miglior modo per esaltarmi è esprimendo un bel calcio".

"Conosco Matteo dai tempi di Marsiglia, ma poi non ci eravamo mai incrociati all'Arsenal purtroppo. Avevamo instaurato un ottimo rapporto e siamo rimasti in contatto.e sono molto felice della scelta di questo club, ho capito da subito che i tifosi sono fantastici e trasmettono grande passione alla squadra. Da me possono aspettarsi che".