Lazio: Castrovilli, Tavares e Gila verso il rientro: ecco quando saranno in campo

Manca poco per rivedere in campo con laGli ultimi tre acciaccati dell'infermeria biancoceleste stanno ultimando in questi giorni il proprio protocollo di recupero. Il difensore centrale spagnolo ha dovuto fare i conti con la frattura della falange dell'alluce del piede sinistro. Un colpo duro subito durante il ritiro di Auronzo non gli ha consentito finora di mettersi in pari con i compangi al livello di condizione atletica, ma l'ex canterano del Real Madrid si sta riprendendo velocemente.Giàdi sabato potrebbe rivedersi in gruppo.

Saranno: Castrovilli intensificherà gli allenamenti, studiati con lo staff medico e fisioterapico per il rinforzo della muscolatura delle gambe, visti i problemi alle ginocchia degli anni scorsi. A confermare la sua integrità fisica oggi ci ha pensato anche il ds Fabiani a Lazio Style Radio. Nuno Tavares invece sta risolvendo il problema al flessore, che lo aveva bloccato durante l'amichevole contro il Trapani. Tutti e tre, secondo i programmi, saranno pronti per gli ultimi due test match, in Inghilterra e Spagna, rispettivamente contro Southampton e Cadice il 7 e il 10 agosto, prima dell'esordio col Venezia in Serie A. Già tornati a disposizione di Baroni invece Cataldi e Marusic.