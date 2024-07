Lazio, interesse per Vitor Roque. Lotito: "Prendo un 2005 forte"

Il mercato estivo ha già portato in dote ben cinque acquisti, ma la campagna di rafforzamento della Lazio non termina qui. Il presidente Claudio Lotito, intercettato dai colleghi de Il Messaggero, ha confermato che qualcosa stia bollendo in pentola e ha fornito anche un piccolo indizio sul profilo sul quale ha recentemente messo gli occhi: "Prenderò un classe 2005 forte". Le indiscrezioni delle ultime conducono alla Spagna e più precisamente al Barcellona, squadra nella quale milita Vitor Roque, attaccante brasiliano nato proprio nel 2005 e che, dopo appena 6 mesi in Catalogna, è già finito sulla lista dei sacrificabili. Il presidente Claudio Lotito, intercettato dai colleghi de Il Messaggero, ha confermato che qualcosa stia bollendo in pentola e ha fornito anche un piccolo indizio sul profilo sul quale ha recentemente messo gli occhi: "". Le indiscrezioni delle ultime conducono alla Spagna e più precisamente al Barcellona, squadra nella quale milita, attaccante brasiliano nato proprio nel 2005 e che, dopo appena 6 mesi in Catalogna, è già finito sulla lista dei sacrificabili.

FLOP BLAUGRANA - Secondo quanto riferisce l’edizione brasiliana di Goal.com, la Lazio è una delle formazioni che ha manifestato interesse ad investire sull’ex giocatore dell’Athletico Paranaense, con cui ha totalizzato 81 presenze e 28 reti tra campionato e Copa Libertadores. La competizione che lo ha messo in vetrina più di qualunque altra e ha convinto il Barcellona ad anticipare al gennaio scorso un’operazione che avrebbe potuto essere conclusa anche nell’attuale finestra di mercato. Il “problema” è che il club blaugrana, alla luce di una delicata situazione dal punto di vista finanziario, ha chiuso l’affare a cifre molto significative, 30 milioni di euro di parte fissa più una serie di bonus che può arrivare sino a 31. Oltre ad aver fatto sottoscrivere al ragazzo un contratto fino al 2031. Bocciato dopo poche settimane dall’ex allenatore Xavi, il suo contributo alla causa si è limitato a 14 spezzoni in Liga (2 gol) e 2 in Copa del Rey.