Redazione Calciomercato

Ieri in un lungo colloquio con gli agenti le parti hanno fatto dietrofront rispetto alla decisione che sembrava essere stata presa due giorni fa. Così da domani il calciatore giapponese si svincolerà a parametro zero e dirà addio ai biancocelesti.L'ex Eintracht Francoforte aveva un contratto annuale con il club capitolino, con un opzione unilaterale di prolungamento per altri 3 anni. La fiducia di Tudor, che in questi ultimi mesi della stagione lo ha rilanciato dopo una stagione in ombra, sembrava averlo convinto a restare. Poi però sono sorte alcune titubanze sulla durata del legame e quindi tramite i suoi agenti Kamada ha fatto sapere che avrebbe voluto ritrattare una riguardo, augurandosi che il calciatore rivedesse le proprie posizioni e comunicasse la decisione di esercitare l'opzione pattuita 12 mesi fa.Nella serata di ieri si paventava anche l'ipotesi di mantenere in essere il contratto attuale, ma inserendo unaNiente da fare, neanche così si è arrivati a una firma.

L'avventura di Kamada a Roma si conclude quindi con 2 gol e 2 assist in 28 presenze tra campionato e coppe. Ora sceglierà liberamente il proprio futuro. Su di lui ora c'è ilGli inglesi sono in netto vantaggio per il trequartista nipponico, che era stato richiamato pure dall'Eintracht Francoforte in Germania. Invece in Italia non hanno trovato seguito le voci su un tentativo della Roma di fare uno sgarbo ai cugini.