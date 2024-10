AFP via Getty Images

Lazio, c'è la data per la presentazione in Campidoglio del progetto del Flaminio

18 minuti fa



La Lazio presenterà in Campidoglio il progetto per il nuovo Stadio Flaminio a metà novembre. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, riportando le parole del patron biancoceleste, che ha ribadito: "Quando non parlo significa che le cose le sto facendo. Ho preso un impegno con l'amministrazione comunale secondo il quale a metà novembre avrei portato uno studio di pre-fattibilità. E questo avverrà". u



Lotito è certo di avere per le mani un progetto che non potrà essere respinto. Inizialmente la presentazione era prevista a ottobre, ma poi la scadenza per l'apertura della conferenza dei servizi è slittata e il presidente della Lazio ne ha approfittato per sviluppare ancora meglio la sua proposta. Ora sembra davvero tutto pronto: "Ho elaborato un progetto che sia funzionale all'efficienza dell'impianto alla luce delle norme attuali e non quelle di 30 o 40 anni fa". In via ufficiosa in realtà le istituzioni hanno già avuto modo di vedere in anteprima il rendering del progetto per il nuovo impianto, sito nell'omonimo quartiere della Capitale. E le reazioni sono state unanimi. "Finora tutti sono rimasti entusiasti quando ho mostrato il piano - ha aggiunto ancora Lotito - poi, però, a parte proclamarle, le cose bisogna metterle a terra. Sono fiducioso che, salvo complicazioni, cercheremo di dare la casa ai laziali, perché è giusto che sia così".