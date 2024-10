Lazio, Lazzari: "Convocato col Como? Speriamo..."

Getty Images

"Giovedì col Como? Speriamo..."

Visite mediche questa mattina per, che spera di tornare a disposizione prima del previsto. Stamattina il terzino della, come aveva anticipato ieri anche Baroni in conferenza stampa post vittoria col Genoa, si è recato a Villa Mafalda (da quest'anno nuova sede di riferimento della società biancoceleste per la salute dei propri atleti) per dei controlli alla coscia sinistra, infortunata nella gara casalinga contro l'Empoli, prima dell'ultima sosta.A confermarlo è il giocatore stesso che all'uscita dalla clinica ha rilasciato poche parole ai cronisti presenti:

Nelle settimane scorse si era sempre ipotizzato un suo rientro il 4 novembre per la gara col Cagliari. Ora invece si aprono concrete speranze per la Lazio di riaverlo in anticipo rispetto ai programmi. Baroni in particolare è fiducioso di poterlo convocare nuovamente e portarlo almeno in panchina per la trasferta al Sinigallia. In ogni caso le condizioni dell'esterno di difesa, classe '93, saranno valutate giorno per giorno insieme allo staff biancoceleste, per evitare rischi di ricadute. Marusic in queste ultime uscite non ha fatto rimpiangere l'assenza di Lazzari a destra, ma la fatica dei tanti impegni ravvicinati si sta cominciando a far sentire nelle gambe del montenegrino. Riavere al più presto un compagno con cui alternarsi sulla fascia sarebbe ossigeno pure in questo momento per lui e per la Lazio in generale.