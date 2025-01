Lazio, c'è un nodo da scigliere per Casadei. Lotito e Fabiani hanno anche il piano B

Getty Images

Commissioni e modalità di pagamento. Questo l'ultimo nodo da sciogliere cole con gli agenti per il passaggio alladi CesareC'è voglia di chiudere a Formello, ma secondo quanto scrive oggi il Messaggero, i Blues chiedono garanzie certe sulle rateizzazioni del riscatto del centrocampista a partire dal 30 giugno.: già oggi sono previsti versamenti per 30 milioni di euro nei prossimi mesi. Sono ore frenetiche in casa biancoceleste, con la società che sta lavorando in queste ore per risolvere la situazione in tempi brevi.

Nel frattempo però spunta anche un possibile piano B. Si tratta diDuttile centrocampista, anche lui 2003, che può giocare sulla trequarti, in mediana e adattarsi persino da esterno alto. Con i felsinei si sta ritagliando parecchio spazio quest'anno tra campionato e Champions, ma potrebbe comunque essere impiegato come pedina di scambio da parte degli emiliani per arrivare a Tchaouna., con i capitolini che virerebbero poi su Ngonge del Napoli per rimpiazzare l'ex Salernitana. Ragionamenti in corso a Formello, con il tempo che però stringe. Il ds biancoceleste Fabbiani insiste nel ripetere che qualcosa verrà fatto. A tifosi non resta che aspettare per scoprire cosa.